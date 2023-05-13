اليوم.. غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين لتنفيذ أعمال كوبري مشاة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الجزئي لطريق الواحات بمحافظة الجيزة بالاتجاهين بداية من اليوم السبت، ويستمر الغلق حتى غداً الأحد، من أجل تنفيذ أعمال أحد كباري المشاة أمام مدينة الفردوس.

تفاصيل غلق طريق الواحات

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الغلق الجزئي لطريق الواحات يأتي لتنفيذ بعض أعمال كوبري مشاة أمام مدينة الفردوس، مروراً من أعلى طريق الواحات.

وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تشمل تركيب الباكية المعدنية لكوبري المشاة، وأن تنفيذ الأعمال سوف يتم بشكل جزئي وعن طريق التناول أثناء فترة العمل، حتى لا يحد أي تعطيل لحركة المرور، كما أن تلك الأعمال يتم تنفيذها من خلال التعاون بين كل من الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر.

تيسيير حركة المرور

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنه بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال كوبري المشاة سيتم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية، إلى جانب كل من كشافات وطواحين ضوئية من أجل تيسير حركة المرور في منطقة الأعمال، وعدم وجود كثافات مرورية نتيجة للأعمال.