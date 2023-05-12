مخرج «طيب وأمير»: نفسي مصر كلها تدخل تشوف المسرحية وإبداع نجومها

قال المخرج محمد جبر، إنه يشعر بالسعادة إزاء النجاح الذي تحققه مسرحية «طيب وأمير»، التي تعرض حاليًا على مسرح ميامي بعد تجديده، وتأكيده أن كل مسرحية جديدة يقوم بالعمل عليها، تكون بمثابة أول عمل يقدمه ومن ثم دائمًا ما يشعر بالقلق والتوتر والتركيز الدائم بأن يكون العرض هو الأفضل.

وعبّر محمد جبر، خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن امتنانه للجمهور وتفاعله مع المسرحية وأبطالها «والله نفسي مصر كلها تشوف طيب وأمير، وأتمنى عرضها في كل المحافظات خصوصًا وأن هذه توجهات وزارة الثقافة.. المسرح والفن لابد أن يكون متواجدًا في كل مكان وفي كل مدرسة».

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية «طيب وأمير» للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، مأخوذة عن تراث بديع خيري ونجيب الريحاني، بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، أحمد السلكاوي، شريف حسني، محمود الهنيدي، عيد عبدالحليم، شيماء عبدالقادر.

إقبال الجمهور

وعن إذا ما كان يشعر بـ«الخوف» أو«الطمأنينة» إزاء النجاح السريع لـ«طيب وأمير» وإقبال الجمهور عليها من أول ليلة عرض، قال «جبر» إن النجاح: «يخوّف جدًا.. أحيانًا الناس تكون لديها توقعات عالية جدًا إذا ما علمت أن هناك عرضًا فنيًا ناجحًا، ومن ثم تترقب ما سيقدم، ومن هنا تكون الفٌرجة صعبة، وهنا يجب لدى صناع المسرحية الانضباط والتجدد الدائم، كل يوم يكون هناك عمل على المسرحية كأننا لم يسبق لنا العرض».

وأشار إلى أن التحضيرات للمسرحية بصحبة مدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي، استغرق نحو 8 شهور، خصوصًا ما يتعلق بالكتابة، والبروفات استغرقت نحو 3 شهور، كان هناك مجهودًا كبيرًا للخروج بهذه المسرحية بأفضل شكل ممكن.