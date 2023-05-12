مؤلف مسرحية طيب وأمير: قدمنا تراث نجيب الريحاني وبديع خيري بصورة عصرية

قال أحمد الملواني مؤلف مسرحية طيب وأمير، التي تعرض حاليًا على مسرح ميامي، إن اختيار الفكرة جاءت من قِبل مدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي، خصوصًا أنه كان يتحدث معه والمخرج محمد جبر، عن ضرورة تقديم عرض فني مميز يساهم في عودة الجمهور إلى المسرح مرة أخرى، ويحمل حدوتة متماسكة وكوميديا حقيقية.

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير، بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شريف حسني، محمود الهنيدي، أحمد السلكاوي، عيد عبدالحليم، نهى لطفي، رشا فؤاد، شيماء عبدالقادر، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

تراث الريحاني وخيري

وأشار أحمد الملواني، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الاختيار وقع على تراث نجيب الريحاني وبديع خيري وبالتحديد فيلم سلامة في خير، والمأخوذ عن رواية فرنسية اسمها «الزائرون»، وبعد مناقشات وجلسات مطولة، أصبح هناك اتفاقًا بين الجميع أنه بالفعل من الممكن أن يخرج من طيات هذا العمل، عرض مسرحي قوي.

صعوبة الكوميديا

وأشار إلى أن الأخذ من تراث «الريحاني» ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكن بالتأكيد يحمل كثير من الصعوبة، خصوصًا أن هذا الفيلم تم تقديمه أكثر من مرة على مدار سنوات مختلفة، بخلاف «تيمة البديل» واستخدام الشبيه فنيًا لأكثر من مرة أيضًا، متابعًا: «تحويل هذا العمل لشكل عصري وحديث، احتاج لكثير من المجهود، والتركيز على ما يمكن إضافته من حيث الرسالة أوالشخصيات أوتطور الأحداث بحيث إنها تكون مناسبة لهذه الأيام، حتى لا يشعر الجمهور بملل أوالمقارنة بماقدم في السابق».

وفيما يخص صعوبة الكتابة الكوميدية لأكثر من نجم، أشار إلى أنه يقوم بكتابة النص المسرحي في البداية دون النظر لمن يشارك في العمل من الأساس، ولكن يتم التركيز على الشخصيات ورسمها بطريقة صحيحة، حتى يجد الممثل «سكة سهلة لاستخراج مناطق الضحك».