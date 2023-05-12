مصرع ربة منزل وابنها صعقا بالكهرباء في منزلهما بالمنيا

لقيت ربة منزل وطفل، 3 سنوات، مصرعهما، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضهما لصعق كهربائي من غسالة داخل منزلهما بقرية البرنسة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وصول جثة ربة منزل وابنها إلى المستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام في مركز ملوي، تتضمن وصول «دنيا. ع»، 22 عاما، ربة منزل، وابنها «كامل. م»، 3 سنوات، جثتين هامدتين.

الوفاة بسبب صعق كهربائي من غسالة

بانتقال الأجهزة الأمنية للفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن ربة المنزل وابنها الطفل يقيمان في قرية البرنسة التابعة لمجلس قروي دروة جنوب غرب مركز ملوي، وأنهما صعقا بكهرباء غسالة داخل المنزل ونتج عن ذلك وفاتهما.

تم التحفظ على الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.