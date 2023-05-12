حبس المتهمين بسرقة شقة في أكتوبر.. ارتكبا الجريمة بأسلوب «التسلق»

خضع المتهمان في قضية سرقة شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وأدلى المتهمان باعترافاتهما أمام الجهات المختصة «دخلنا الشقة عن طريق التسلق على المواسير، وكسرنا الشباك».

تجديد حبس المتهمين

وأضاف المتهم الثاني «سرقنا من الشقة 4 هواتف محمولة، وعدد 2 جهاز لاب توب، وحقيبة لاب توب، ومبلغ مالي»، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين بسرقة شقة سكنية، أوضح المحامي محمود عبدالله أن العقوبة المتوقعة هي السجن المشدد وفقاً لنص المادة 318 من قانون العقوبات، التي تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لواقعة سرقة من داخل مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات «4 هواتف محمولة - 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب - مبلغ مالي»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.