مسؤول أوكراني يرحب بإعلان بريطانيا تزويد بلاده بصواريخ «ستورم شادو»

رحب أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بإعلان بريطانيا تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ طويلة المدى، ولكنه أشار إلى أن بلاده لا تزال في حاجة إلى طائرات مقاتلة.

وأعرب يرماك - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - عن شكره لتوفير الصواريخ، مضيفا أنها «لن تكون عوضا» عن الطائرات المقاتلة، موضحا أن بلاده لا تزال تحتاج طائرات (إف-16) المقاتلة.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن أمس أن المملكة المتحدة سترسل صواريخ من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن كييف طالبت الغرب مرارا إمدادها بطائرات إف-16 أمريكية الصنع لصد العدوان الروسي إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بعد بهذا الصدد.