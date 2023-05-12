تراجع سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. «اعرف وصل لكام»

سجل سعر جرام الذهب في السعودية صباح اليوم الجمعة، 12 مايو 2023، انخفاضا ليتراجع سعر الأوقية عند 7536.45 ريال سعودي ليخسر 23 ريالا، أي بنسبة هبوط تقدر بنحو 0.31%، فيما تحسب أسعار الذهب في الدولة الخليجية بالعملة الوطنية، الريال السعودي، والعملة الخضراء الدولار، ويتم تحديث سعر الذهب لـ«الرياض» كل 15 دقيقة.

سعر جرام الذهب في السعودية

ويُمكن متابعة التغيرات في أسعار المعدن النفيس بأسواق الرياض وجدة وفقًا لمخطط تغير سعر جرام الذهب في السعودية على مدار الأيام الماضية، الذي يحدث كل ربع ساعة ما يساهم في معرفة مسار الذهب وتحديد القرار المناسب للشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب في السعودية بالريال والدولار

وترصد «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية سعر جرام الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار، وفقاً للأسعار المعلنة على موقع «ويكي جيرمن».

سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 إلى 212.11 درهم بما يعادل 56.51 دولار أمريكي، ما يمثل هبوط بمقدار 0.65 ريال أي بنسبة 0.31% كمتوسط خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 22

فيما سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 سعر 222.11 ريال سعودي، ليخسر نحو 0.68 ريال بنسبة 0.31%، فيما يعد قيراط 22 للذهب بأسواق السعودية بين الأعيرة الأكثر إقبالا للشراء.

سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24، وهو الأكثر انتشارا ومبيعا بأسواق الخليج بصفة عامة، تراجعاً ليهبط إلى 242.3 ريال سعودي ما يعادل 64.59 دولار أمريكي، وهو نفس السعر المعلن بالسوق الإماراتي للذهب تقريبا صباح اليوم.

سعر جرام الذهب في السعودية «الكيلو»

سجل سعر كيلو الذهب في السعودية تراجعا لينخفض إلى 242302.57 ريال سعودي، ما يعادل 64587.17 دولار أمريكي.