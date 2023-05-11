تأشيرة الحج 2023.. السعودية تتيح إلغاء الحجز بطريقة ميسرة

مع اقترب موسم الحج، يبحث الجميع عن تأشيرة الحج لموسم 2023، وبهذه المناسبة، أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عدة شروط لقبول حجوزات الحج هذا العام.

محظورات بعد الحصول على تأشيرة الحج 2023

وبحسب ما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن هناك أمور تمنعك من قبول حجوزات السفر عقب الحصول على تأشيرة الحج 2023، ومنها عدم حجز رحلات خط سير الرحلة (شرم الشيخ – جدة – شرم الشيخ) خلال فترة سريان التأشيرة، كما أنه محظور على الركاب الحاملين لتأشيرة الحج حجز نفس الرحلة مع الركاب الحاملين لأنواع أخرى من التأشيرات، وتمنع السعودية حصول أي شخص بداية من 10 ذي القعدة، الموافق 20 مايو الجاري، إلى 10 ذي الحجة، على تأشيرة زيارة من أي نوع إلى جدة والمدينة المنورة بحسب التعليمات.

تأشيرة الحج 2023.. مناسك التي يجب آداؤها

وبعد الحصول على تأشيرة الحج 2023 يجب على الحاج القيام بمناسك الحج المختلفة، والتي تشمل الإحرام، وطواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، ويوم التروية بمنى، والوقوف في عرفة، والمبيت في مزدلفة، ورجم العقبة، والهدي/ والتحلل، وأخيراً طواف الإفاضة.

إفادة خاصة بتأشيرة الحج 2023 أصدرته السعودية

وأصدرت المملكة العربية السعودية إفادة خاصة بتأشيرة الحج 2023 حيث أعلنت أنه بإمكان الحجاج المسجلين في شركات ومؤسسات حج هذا العام 1444 هجرياً، إلغاء حجز أداء الحج مباشرة عبر موقع وزارة الحج، أو تطبيق «نسك»، دون الاحتياج إلى إلغاء التصريح من منصة «أبشر» الإلكترونية.