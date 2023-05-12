رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظة الغربية تحتفل باليوم العالمي للتمريض: يُقدمون تضحيات ليلا ونهارا

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
06:07 م | الجمعة 12 مايو 2023
احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي للتمريض

احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي للتمريض

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لكل ممرض وممرضة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من مايو كل عام، قائلا: «نعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض بكافة المستشفيات في كل الظروف والأزمات على مدار الساعة دون كلل أو ملل، والتضحيات التي يقومون بها ليلاً ونهاراً من أجل تقديم الدعم والرعاية للمرضى»، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها.

توزيع ورد 

وتابع المحافظ احتفال فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، باليوم العالمي للتمريض، حيث قام مدير الفرع وعدد من معاونيه بتوزيع الورود على الممرضات بالمجمع الطبي بطنطا.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، إن منظومة التمريض شهدت تحسناً كبيراً بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي شهدت الاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام لأطقم التمريض من خلال هوية بصرية وزي جديد ومميز داخل المنظومة.

اليوم العالمي للتمريض 

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، ليمثل فرصة للتعريف بالدور الهام للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

اقرأ المزيد:

في اليوم العالمي للتمريض.. كوثر محمود تشكر الرئيس على الاهتمام بالمنتسبين للمهنة

في اليوم العالمي للتمريض.. دقيقة حداد على شهداء كورونا من الجيش الأبيض

في اليوم العالمي للتمريض.. «الصحة»: مهنة الملائكة

"عيدنا يوم شفاء كل المرضى" رسالة فريق عزل قها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

في اليوم العالمي للتمريض.. 3.5% زيادة بإجمالي أعضاء الهيئة في 2018
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف