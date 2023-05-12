خريطة قطع المياه غدا بالمحافظات للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مناطق في 3 محافظات قطع المياه غدا السبت، مابين للصيانة والتصليحات، وفقا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنوفية وأسوان الجيزة.

وأهابت شركات المياه بالمحافظات المتأثرة بقطع المياه بالمواطنين بتوفير مياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

قطع المياه غدا

أفادت شركة مياه الشرب بالمنوفية قطع المياه غدا السبت، عن عدة أماكن للصيانة الدورية لشبكات ومحطات المياه ولغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة.

وحددت الشركة أماكن قطع المياه غدا عن قرى الهويس والخطاطبة وبخاطري ومنشأة بكري وداري بمدينة السادات، بينما وضحت مواعيد انقطاع المياه غدا من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً.

مواعيد قطع المياه بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن قطع المياه بعدة مناطق حددتها في «أبو رواش، وبني مجدول، وكرداسة، ونيو جيزة، و ماونت فيو، وحددت مواعيد انقطاع المياه من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى السادسة من صباح غدا السبت، محددة سبب الانقطاع للانتهاء من أعمال المونوريل.

موعد عودة المياه بأسوان

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان قطع المياه عن عدة أماكن للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحي بركة الدماس، وحددت أماكن انقطاع المياه عن المدينة الصناعية القديمة والمحمودية وحى خالد بن الوليد وحى العقاد وامتداد العقاد، وطريق السادات والشيخ هارون، بينما مواعيد قطع المياه من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت.