قطع المياه 8 ساعات بكرداسة وأكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بكرداسة وأكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل إلى السادسة صباحاً من يوم السبت المقبل لتنفيذ أعمال تحويل خطوط مياه متعارضة مع مشروع المونوريل .

الهيئة القومية للأنفاق تواصل تنفيذ أعمال مشروع المونوريل

وأكدت محافظة الجيزة في بيان أنه في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزي مع القواعد الإنشائية للمونوريل الأمر الذي يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الأمر الذي يتطلب قطع المياه بطريق الإسكندرية الصحراوي الكيلو 10.5، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه هي «أبورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق الإسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة - معسكر الامن المركزي بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية».

سرعه إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه إنهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية الي المناطق المتأثرة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125.