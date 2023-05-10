قطع المياه عن قرية دشاشة في بني سويف لمدة 6 ساعات

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية دشاشة التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، وذلك غدًا الخميس 11 مايو الجاري، اعتبارا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا، وذلك للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة.

توفير سيارات مياه شرب نقية

واعتذرت شركة المياه عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا إلى القيام بأعمال ربط الخط، وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.