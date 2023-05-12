قطع المياه في 3 محافظات بسبب ربط الخطوط وأعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بنطاق محافظات «كفر الشيخ وأسوان والجيزة»، للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

أماكن ومدة انقطاع المياه في أسوان

وأكدت شركة مياه أسوان، في بيان لها، قطع المياه عن مناطق «المدينة الصناعية القديمة، المحمودية، حي خالد بن الوليد، حي العقاد، امتداد العقاد، طريق السادات، الشيخ هارون»، اعتبارا من الساعة 6 من مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد لمدة 12 ساعة، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح وصيانة بمحطة صرف صحي بركة الدماس.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

الاماكن المتأثرة بقطع المياه بالجيزة

وفي الجيزة، كشفت أعلنت شركة مياه الشرب، عن انقطاع المياه بمناطق «أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة، نيو جيزة، ماونت فيو، جوسيس، ويست هيلز، المستقبل، السولية»، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة من صباح الغد.

القيام بأعمال مشروع المونوريل

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن سبب انقطاع المياه، القيام بأعمال مشروع المونوريل، وطلب الهيئة القومية للأنفاق، بتغيير مسار خط المياه قطر 400 مم، المتعارض مع قواعد المونوريل.

اسباب قطع المياه في كفر الشيخ

وفي بيان لها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ قطع المياه الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى الساعة 11 صباحا من نفس اليوم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية للوحه كهرباء شرق، ما يتسبب في توقف محطه 2 وانقطاع المياه عن «غرب مدينه كفرالشيخ بالكامل، وسخا، والحمراوي، وأبوطبل» .