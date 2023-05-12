وزير الإسكان: استكمال خطة التنمية بالصعيد بمشروعات تحقق استدامة خدمات المياه وشبكات الطرق والكهرباء

أكد د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حريصة على تنفيذ خُطة التنمية الشاملة بصعيد مصر بمختلف المحاور، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة تهدف لتعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، بتحسين مشاركة المواطنين، وتعاون أصحاب المصلحة، لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة، بما يؤدى لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.

«الجزار»: نخطط وننفذ الاستثمارات بشكل فعال ونشرك القطاع الخاص ونستفيد من تكنولوجيا توفير الطاقة

وأوضح «الجزار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل الدولة على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، بإنشاء المدن الجديدة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير فرص الاستثمار، والعمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتعمير انتهى من تنفيذ 121 مشروعاً بـ3 مراكز «كوم أمبو - إدفو - نصر النوبة» بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف.

إعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد من المياه والإدارة الفعالة للموارد المائية واستخدام أفضل الممارسات في التشغيل والصيانة

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تعمل فى نفس الوقت على زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف بمنطقة الدلتا، وكذلك فى صعيد مصر ووسطها، بشكل يعكس الإمكانيات الهائلة للدولة، وتشمل هذه المشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستدامة لخدمات المياه والصرف يستند إلى تخطيط وتنسيق وتنفيذ الاستثمارات بشكل فعال من حيث التكلفة، وإشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وإعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة، كذلك تقليل الفاقد من المياه، والإدارة الفعالة للموارد المائية، واستخدام أفضل الممارسات فى التشغيل والصيانة، وكذلك الدمج بين المركزية واللامركزية فى الإدارة.

وأوضح «الجزار»، أنه فيما يخص مدينة بنى سويف الجديدة، تم الانتهاء من مرافق المياه والصرف والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعى 3، ومرافق ورش الشباب بمنطقة الصناعات المتوسطة، وتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتطوير محطة المعالجة الثنائية مرحلتين أولى وثانية، وجار تنفيذ أعمال مرافق منطقة الامتداد للمدينة بالأحياء السكنية من 7 حتى 14، بقيمة مليار جنيه، وتجاوزت نسبة التنفيذ بمعظم الأحياء 85%، وتضم هذه الأحياء جميع أنواع الإسكان من أراض أكثر تميزاً ومميزة وإسكان اجتماعى بإجمالى 8354 قطعة أرض، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق مجاورتين بالحى السكنى 13 تضمان 450 قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين، بجانب حصول محطة مياه الشرب بالمدينة على 3 شهادات أيزو بمختلف القطاعات.

ونوه بأنه تم تخصيص أكثر من 37 قطعة أرض استثمارية بأنشطة مختلفة، وبيع قطع أراض إسكان متوسط بعدد 91 قطعة أرض، وقطع أراض أكثر تميزاً بعدد 62 قطعة، بجانب تسليم 364 قطعة أرض إسكان مميز، و63 قطعة أرض أكثر تميزاً بالحى السكنى 13، وطرح 15 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً بالحى الرابع، و419 قطعة أرض إسكان متوسط بالحى السابع، وتسليم قطعة أرض بالمنطقة السياحية والرياضية لنقابة المهندسين لإنشاء نادٍ اجتماعى للنقابة على مساحة 5.65 فدان، وتخصيص قطعة أرض لنقابة الصيادلة لإقامة نادٍ اجتماعى بالمنطقة الترفيهية على مساحة حوالى 2.9 فدان، وبيع 8 محال تجارية، وطرح 12 محلاً و3 وحدات مهنية بمساحة 68م2 للوحدة بنظام البيع بالمزاد العلنى، وتسليم قطعة أرض بمساحة 34 فداناً لمحافظة بنى سويف لإقامة سوق للجملة، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 5000م2 بنظام مقابل الانتفاع، لإقامة ممشى سياحى وكافتيريات ومنطقة ألعاب أطفال، وتسليم قطعة أرض بمساحة 6.14 فدان للإدارة العامة للمرور، لإقامة وحدة مرور إلكترونى نموذجية، وتخصيص مساحة 550 فداناً لإقامة غابة شجرية.

وأضاف «الجزار» أنه فيما يخص مدينة سوهاج الجديدة، فنظراً للإقبال من المواطنين على الإسكان بالمدينة، جارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالى 1008 وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90م2 ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة سوهاج الجديدة، لتلبية طلبات المتقدمين، كما تم طرح 12054 قطعة أرض سكنية متنوعة بين إسكان «أكثر تميزاً، مميز، متوسط»، لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات بالمحافظة، ومنح فرص للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدينة وفق اشتراطات محددة. وأشار الوزير إلى أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعى سعة 200 سرير بمساحة 8.6 فدان، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال، والانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر، وبيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم تخصيص 2 مدرسة خاصة للمستثمرين، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كما تم تشغيل العديد من المحال التجارية بسوق الجملة، وتشغيل مصلحة الشهر العقارى ومصلحة البريد والإسعاف، وتشغيل 4 أوتوبيسات نقل جماعى من مدينة سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة، وتشغيل مركبات «طف طف» داخل المدينة.

وتابع أنه جار تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لعدة أحياء ومناطق بالمدينة بقيمة استثمارات 320 مليون جنيه، وعددها 11 مشروعاً، حيث يبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة 315 كيلومتراً، منفذ منها 185 كم و130 كم تحت الإنشاء ومتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى.

تنفيذ 1236 وحدة سكنية بقنا الجديدة.. وجارٍ تنفيذ 1008 وحدات بسوهاج الجديدة وإنشاء جهاز تنمية «إسنا الجديدة» ليتولى تنمية مساحة 7671 فداناً بالأقصر

وأكد وزير الإسكان أنه جار الانتهاء من تنفيذ 1236 وحدة سكنية بـ«سكن كل المصريين» بمدينة قنا الجديدة، كما يتم أيضاً تنفيذ مستشفى على أعلى مستوى، بإجمالى 175 سريراً، ضمن جهود توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد، كذلك إقامة مجتمع عمرانى بـ«مدينة إسنا الجديدة» على الضفة الغربية للنيل، على صحراوى القاهرة - أسوان الغربى مباشرة.