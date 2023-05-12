انطلاق فوج «أهل مصر» من الوادي الجديد إلى مدينة شرم الشيخ

تنظم مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة التنمية الشبابية سفر الفوج، مساء اليوم الجمعة، رحلة «أهل مصر»، ضمن البرنامج الرئاسي العاجل للمحافظات الحدودية لأبناء الخارجة، وباريس خلال الفترة من 12مايو حتى 16 المقبل.

يأتي ذلك في إطار اهتمامات وزاره الشباب والرياضة برحلات أهل مصر التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية.

تفاصيل انطلاق رحلة إلى شرم الشيخ

ومن جانبه، أكد بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «الوطن»، أهمية تلك الرحلات تكمن في زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات أهل مصر.

شروط التقديم في رحلات أهل مصر

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه من شروط التقديم كانت حضور برنامج أهل مصر الذي يقام لمدة 3 أيام بالمحافظة، ويشترط أن يكون السن من 18 عاما حتى 35 عاما من الشباب والفتيات، وأن يكون عضواً فى مراكز الشباب التابعة للمديرية، عن طرق إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون إلى مراكز الشباب المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تقديم الأسماء يكون بمقر مديرية الشباب والرياضة بمدينة الخارجة أو في مراكز الشباب بالقرى على أن يتم تنفيذ البرنامج فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشباب ورفع وبناء قدراتهم وتوعيتهم.