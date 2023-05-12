الراحل سمير صبري يفوز بجائزة التميز الفني.. وحسين فهمي يتسلمها

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما جائزة التميز الفني، للفنان الراحل سمير صبري، عن فيلم «حدث في 2 طلعت حرب»، وتسلم الجائزة الفنان القدير حسين فهمي، والفنانة القديرة سميرة أحمد.

ويُقام حاليا حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الحادية والسبعين، برئاسة الأب بطرس دانيال، بينما سيشهد الحفل توزيع الجوائز الفائزين، بحضور عدد كبير من الفنانين وهم مجدي كامل، سميرة أحمد، ومجدى كامل، خالد النبوي، حسين فهمي، نهال عنبر، وبيومي فؤاد.

الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان

ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث في 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد علي، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.

تتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الحادية والسبعين المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.

جائزة «الريادة السينمائية»

وكان المهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، منح في حفل افتتاح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخراني، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد على، ومنحها جائزة «فريد المزاوي».