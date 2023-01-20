«القومي للمسرح»: نسعى لضم مقتنيات سمير صبري لمتحف رموز الفن المصري

قال الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والسينما الفنون الشعبية والموسيقى والغناء، إن وزارة الثقافة ممثلة في المركز تبذل جهودًا متواصلة لضم مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري إلى متحف رموز و رواد الفن المصري، الذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤخرا بعد تطويره.

التواصل مع أقارب سمير صبري

وأضاف ياسر صادق في تصريحات لـ «الوطن»: نسعى جاهدين ونتواصل مع أقارب الراحل العظيم سمير صبري من أجل أن نحصل على المقتنيات ونضمها إلى متحف رواد الفن المصري، وقريبا جدا سيتم إضافة مقتنيات فضلا عن تمثال للشاعر الكبير فؤاد حداد.

وأكمل: وفيما يخص مقتنيات الفنان سمير غانم، تحدثت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وطلبت منه أن يتدخل بنفسه نظرًا لأهمية الموضوع ،وأعتقد أن دنيا وإيمي سمير غانم لديهم بعض التردد لإضافة مقتنيات سمير ودلال إلى المتحف لأنهما لم تكونا متوقعتين جدية العمل في المتحف وأن على هذا القدر من التأمين والجدية والعرض المتحفي الشيق.

ولفت إلى المتحف تم تجهيزه بالتعاون وبإشراف قطاع الفنون التشكيلية المتخصصين في المتاحف كما صممت الحديقة المتحفية لكي يتم تقديم الأنشطة المصاحبة.

ليلة فنية بأغاني عبدالحليم حافظ

وأشار إلى أن المركز لديه فرقة موسيقية من أمهر العازفين والمطربين وقريبا وسيتم عمل ليلة فنية بأغاني عبد الحليم حافظ في الحديقة المتحفية احتفاء بقدوم مقتنيات العندليب الأسمر إلى المتحف، كما يجري التواصل مع عدد من أسر الفنانين الكبار، والتي ستكون مقتنياتهم إضافة وإثراء للمتحف، خاصة إننا سنفتتح المتحف بتذاكر للجمهور وسيكون لدينا عدد ضخم من المقتنيات والتي من شأنها التسويق للمتحف.