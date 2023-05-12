انطلاق حفل الـsound clash بين شارموفرز وعفروتو

انطلق، منذ قليل، حفل فرقة شارموفرز «sound clash» في أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر والذي يشاركهم فيه مطرب الراب الشهير عفروتو.

شارموفرز تبدأ الحفل

وصعدت فرقة شارموفرز التي بدأت الحفل على 3 أغانٍ متتالية، أولها «تزعل تتفلق»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عفروتو يصعد المسرح على أغنية تيجي جون

وصعد مطرب الراب عفروتو إلى المسرح على أغنية «تيجي جون»، والتي تفاعل معها أيضا الجمهور، ولكن بعد انتهائه من تقديم أول أغنية بدأ الكلاش مع فرقة شارموفرز بانتقاده ظهورهم في أول أغنياتهم على المسرح براقصين، قائلا: «إحنا في ساوند كلاش مش دانس كلاش».

يذكر أن حفل الـsound clash انطلق بفقرة خاصة بالدي جي الشهير الوايلي وتلتها فقرة خاصة بفرقة ديسكو مصر وقدمت عددا من المقطوعات الموسيقية المميزة.