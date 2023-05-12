إصابة سيدتين وطفلتين بمشاجرة والقبض على عامل طعن زوجته بملوي

أصيبت سيدتين وطفلتين خلال مشاجرة وقعت بعزبة الشيخ مبارك التابعة لمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، بسبب خلافات عائلية، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على العامل المتهم بطعن زوجته بسكين في مدينة ملوي بسبب خلافات بينهما.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بعزبة الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية بني عبيد في غرب مركز أبوقرقاص.

إصابة 4 بينهم طفلتين في مشاجرة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات هن: «شريفة.ع» 22 عاما، «عايدة.م»27 عاما، والطفلتين «جني .ا» 9 سنوات، «ناهد.م» 9 سنوات، تلميذتين وجميعهن يقمن بعزبة الشيخ مبارك، والأولى أصيبت بطلق ناري خرطوش بالوجه، والثانية والثالثة والرابعة بسحجات وكدمات وجروح سطحية، وجري نقلهن إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى لتلقي العلاج.

وقد ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على المتهمين بإطلاق النار خلال المشاجرة وهما: «و.ع»، و«ع.خ»، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

القبض على عامل طعن زوجته

وعلي جانب أخر، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على «يحي.ع» 38 عاما، العامل المتهم بطعن زوجته «منال.س» 28 عاما، ربة منزل، 3 طعنات بالرقبة والبطن مستخدما آلة حادة عبارة عن سكين، وذلك داخل مسكنه الكائن بشارع أبو العلا في مدينة ملوي، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث تم نقل المصابة إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وحالتها العامة مستقرة.