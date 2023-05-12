نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمحافظات.. بالاسم ورقم الجلوس

بعد الانتهاء من الامتحانات والشغل الشاغل لأولياء الأمور والطلاب هي نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في المحافظات، التي بدأ العمل على تصحيح المواد في الإدارات التعليمية المختلفة علي مستوى الجمهورية، وسط حالة من الترقب والانتظار لإنهاء التصحيح وإعلان النتيجة التي تكون بالاسم ورقم الجلوس من خلال البوابات الإلكترونية في كل محافظة، كما تتاح بشكل مباشر في المدارس عقب اعتمادها لكل محافظة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمحافظات

وتعلَن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات من خلال المدرسة التابع لها، أو عبر البوابة الإلكترونية التابع لها كل طالب، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على البواية الإلكترونية في المحافظة التابع لها.

2- اختيار نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.

3- إدخال رقم الجلوس للطالب.

4- الضغط على كلمة بحث ومن ثم الحصول علي النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في المحافظات

وانتهت امتحانات الصف الخامس الإبتدائي 2023 يوم 10 مايو الماضي، وتعمل الكنترولات في المحافظات علي تصحيح المواد وبعدها يتم رصد الدرجات وإجراء المراجعات لكي يحصل كل طالب علي حقه دون أي ظلم، ومن ثم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمحافظات، وفق ما أكده محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في المحافظات

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات، معرفة النتيجة من خلال الدخول علي البوابة الإلكترونية في كل محافظة من خلال الدخول علي الروابط التالية:

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.