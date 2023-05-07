طقس العين السخنة اليوم: انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس العين السخنة، جنوب محافظة السويس، اليوم الأحد 7 مايو، ترتفع فيه نسبة الرطوبة، وتنخفض درجة الحرارة خلال ساعات الليل، كما تنشط الرياح على فترات، وتعتدل فيه ارتفاعات الأمواج، وتسجل درجة الحرارة العظمى 30 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلاً وصباحاً بمقدار 11 درجة، لتسجل 19 مئوية.

قراءات طقس العين السخنة اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس العين السخنة اليوم ، موضحة درجة الحرارة العظمى تسجل 30 والصغرى 19 درجة مئوية، مع توافر فرصة ضئيلة لسقوط أمطار،بنسبة 1% تقريباً، وسجلت نسبة الرطوبة 57% وسرعة الرياح 14 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر تتراوح معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة

- الأحد: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

- الإثنين: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

- الخميس: العظمي 33 والصغرى 23 درجة .

- الجمعة: العظمي 33 والصغرى 21 درجة.

- السبت: العظمي 30 والصغرى 20 درجة