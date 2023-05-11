طقس العين السخنة مشمس.. ودرجة الحرارة العظمى 36 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس مصيف العين السخنة، اليوم الخميس، موضحة أنه مشمس معظم النهار، ترتفع فيه نسبة الرطوبة، وترتفع درجة الحرارة خلال ساعات النهار، كما تنشط الرياح نسبيا على فترات، وتعتدل فيه ارتفاعات الأمواج، وتسجل درجة الحرارة العظمى 36 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلا وصباحا، بمقدار 13 درجة، لتسجل 23 مئوية.

طقس العين السخنة اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس العين السخنة اليوم، موضحة عدم توافر فرصة لسقوط أمطار، بينما سجلت نسبة الرطوبة 32%، وسرعة الرياح 19 كيلومترًا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

تضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة الأيام المقبلة

- الجمعة: العظمى 29 والصغرى 19درجة.

- السبت: العظمى 28 والصغرى 18 درجة

- الأحد: العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

- الاثنين: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

- الأربعاء: العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

- الخميس: العظمى 32 والصغرى 21 درجة .