مصرع سيدة سقطت من الطابق الثالث وإصابة طالبين بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، لاختلال توازنها، كما أصيب طالب وطالبه، إثر سقوطهما من الطابق الثاني في حي جنوب مدينة المنيا لاختلال توازنهما، وجرى نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.

سقوط سيدة من الطابق الثالث

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الثالث، في مدينة مغاغة، بسبب اختلال توازنها.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط «ج.ر» 55 عاما، ربة منزل، من الطابق الثالث بمنزلها الكائن بشارع الشواني بجوار كوبري الصيانة في غرب مدينة مغاغة، بسبب اختلال توازنها مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سقوط طالب وطالبة من الطابق الثاني

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسقوط شخصين من الطابق الثاني في حي جنوب مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنهما.

بانتقال فريق البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط كلا من «ح.س» 15 عاما، طالبة، «ع.م» 20 عاما، طالب، من الطابق الثاني بمنزل كائن بعزبة جارحي في حي جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة الأولي باشتباه كسر بالعمود الفقري والساقين، والثاني بكسر مضاعف بالساق الأيسر وسحجات وكدمات، بسبب اختلال توازنهما، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.