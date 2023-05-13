جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في «حاسبات ومعلومات كفر الشيخ»

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية، حيث تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات

وأنهت كلية الحاسبات والمعلومات استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ 28 مايو ويستمر حتى 20 يونيو المقبل، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني من هـنـا.

جامعة كفر الشيخ: توفير مقومات الراحة للطلاب أثناء الامتحانات

ومن جهته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات وفقاً للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

ما هي كلية الحاسبات والمعلومات؟

جدير بالذكر، أنّ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ أُنشئت في عام 2015، وتم الموافقة على بدء الدراسة بها «مرحلة البكالوريوس» بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2015 - 2016، وتقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلميتين «علوم، ورياضة».