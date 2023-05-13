إصابة شاب في مشاجرة مع صاحب محل جزارة بالإسكندرية

شهدت منطقة فيكتوريا بمدينة الإسكندرية إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بعدة طعنات في مشاجرة بينه وبين المتهم صاحب محل جزارة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، كما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالإسكندرية يفيد بإصابة شاب خلال مشاجرة، وعند الانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "عبد الرحمن" وهو سائق توك توك، وقد تعرض لعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المكان.

من خلال تكثيف التحريات في الواقعة تبين أن المتهم «صاحب محل جزارة» خرج من محله عندما وقعت المشادة الكلامية بين المجني عليه وبين سائق سيارة ميكروباص أمام محل الجزارة الخاص بالمتهم، وحدثت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وطعنه بعدة طعنات متفرقة في جسده باستخدام سكين.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة، وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.