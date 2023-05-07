القصة الكاملة لجريمة كرموز.. مشادة كلامية انتهت بقتل عامل على يد صديقه

حضر المتهم بقتل صديقه في منطقة كرموز بالإسكندرية، مقيد اليدين للتحقيق معه في حراسة أمنية مشددة، وجرى مواجهته بتحريات رجال الشرطة والأدلة التي تثبت ارتكابه للجريمة، ليقوم المتهم بالاعتراف وسرد تفاصيل جريمته وكيف أنهى حياة صديقه داخل شقتهما المستأجرة في أحد عقارات منطقة كرموز.

واعترف المتهم، أن بداية الخلاف كان بنشوب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي ليقوم بتسديد عدة ضربات للمجني عليه، ليسقط أرضًا مغشيًا عليه، ثم سرقة متعلقات الضحية والهروب حتى سقوطه في قبضة رجال الشرطة.

حبس المتهم

وبعد أن أنهى الشاب الأربعيني سرد تفاصيل جريمته، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق بعد مناظرتها لجثة المجني عليه بنقلها للمشرحة لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كشف الجريمة

وجرى الكشف عن الجريمة، أمس السبت، حينما عثر أحد الأهالي على الجثة موضوعة داخل جوال، وأبلغوا رجال الشرطة بمنطقة كرموز، وسرعان ما كانت سيارات الشرطة متواجدة في المكان، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقلها للمشرحة، وبعد أن أجرى رجال المباحث التحريات المكثفة في الجريمة توصلوا إلى أن المتهم هو صديق المجني عليه، وأنه يقيم معه داخل شقتهما المستأجرة «مسرح الجريمة».

كما تبين أن المجني عليه عامل داخل إحدى المقاهى بالمنطقة، وتم تحديد هوية المتهم ومكان تواجده إلى أن تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العقوبة المتوقعة لجريمة القتل

وحول العقوبة المنتظرة، تناولت مواد قانون العقوبات، العقوبة القانونية لارتكاب جريمة القتل، إذ أوضح أحمد عزت المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».