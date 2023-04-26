تحذيرات للمسافرين اليوم بعد نهاية إجازة العيد.. «احترسوا من الشبورة»

تحذيرات للمسافرين بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب ما يشهده الطقس اليوم الأربعاء، من ظاهرة جوية، تستوجب من المسافرين على الطرق، الحذر واتباع النصائح التي تصدرها الأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور في ذلك الشأن.

التحذيرات للمسافرين اليوم تأتي بعد انتهاء إجازة العيد، والتوجه لأماكن عملهم، بسبب سفرهم الطرق بالمحافظات، والتي تشهد تكون الشبورة المائية صباحاً، وتستمر هذه التحذيرات على مدار ساعات تبدأ من ساعات الفجر الأولى، وحتى شروق الشمس بفترة تمتد بحسب كثافة الشبورة.

تحذيرات للمسافرين اليوم بعد نهاية إجازة العيد بسبب الشبورة

تشهد العديد من الطرق، التي تتجه من وإلى العديد من محافظات الجمهورية، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ما يؤثر بالسلب، على قائدي السيارات، خاصة وإن كانت تلك الشبورة كثيفة، وتطلق هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمسافرين اليوم، من الشبورة، وضرورة توخي الحذر، وتهدئة السرعة، عن السير على الطرق التي تظهر عليها الشبورة.

نصائح لقائدي السيارات للسير على الطرق خلال الشبورة

وتتوجه الإدارة العامة للمرور، بالعديد من النصائح والإرشادات، لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة المائية خلال السير، حيث تؤكد إضاءة جميع أنوار السيارة، وتشغيل المساحات بشكل دائم، وعدم التوقف فى نهر الطريق لأي سبب من الأسباب، سحب السيارة على جانب الطريق، في حالة تعطلها، ووضع إشارات ومثلث التحذير.

الطرق التي تشهد تكون شبورة مائية

تحذيرات للمسافرين بعد نهاية إجازة العيد، تأتي بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق، المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.