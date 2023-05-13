تفاصيل إخماد 3 حرائق خلال 24 ساعة بالمنيا.. ماس كهربائي وسيجارة السبب

خلال 24 ساعة اندلعت 3 حرائق في أماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل بقرية صفط الشرقية، اندلع بمنزل مهجور وامتد إلى 5 منازل مجاورة، كما تمت السيطرة على آخر اشتعل بمحل بقالة في مدينة ملوي، واندلع ثالث بمطعم مشويات في مدينة المنيا، بسبب عقب سيجاره مشتعل، وتم إخماده.

حريق يمتد لـ5 منازل

الحريق الأول، بمنزل مجهور بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتله في غرب مركز المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد اندلاع حريق بمنزل ريفي مهجور مكون من طابقين وامتدت ألسنة اللهب إلي 5 منازل أخري مجاورة، مما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية «أبقار وأغنام»، وإتلاف ماكينة ري زراعي، و3 تروسيكل بدون لوحات معدنية، دون إصابات بشرية، ولم يتم معرفة أسباب الحريق، وانتقل فريق من المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لاتخاذ اللازم.

إخماد حريق بمحل بقالة

وفي مدينة ملوي، بجنوب محافظة المنيا، اندلع الحريق الثاني داخل محل بقالة بشارع عباس العقاد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بمساعدة الأهالي، قبل أن يمتد إلي المحلات التجارية الملاصقة، وقد أسفر الحريق عن اتلاف محتويات المحل دون إصابات بشرية، وأفادت تحريات المباحث الجنائية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

حريق داخل مطعم بسبب سيجارة

وفي مدينة المنيا، نشب الحريق الثالث، حيث تسبب عقب سيجاره مشتعل في نشوب حريق بمطعم مشويات في حي أبو هلال بجنوب المدينة، وأسفر عن إتلاف لافتة المطعم الخارجية، وأيضا إتلاف محتويات محدودة بداخل المحل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات بشرية.

وقد حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بالحرائق الثلاثة، وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص والمعاينة وحصر الخسائر والتلفيات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.