3360 طالبا بجنوب سيناء يؤدون امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية اليوم

توافد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء على اللجان، صباح اليوم السبت، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على كل الإدارات التعليمية الأسبوع الماضي عن طريق مركز التوزيع، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المديرية باشرت عملها صباح اليوم، وتم الاتصال بكل الإدارات للتأكد من وصول كل الأوراق إلى اللجان.

3360 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 3360 طالبا، موزعين على 8 إدارات تعليمية، موضحا أن الامتحانات تبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، ولمدة ستة أيام.

وقال «عقل»، إن هناك 74 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة بإجمالي 3360 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي أعداد المشاركين في امتحانات الشهادة 1188 من المعلمين والإداريين.

تعليمات اللجان

وقال «عقل»، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شدد على الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، وأبرزها:

1- منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان.

2- توزيع أوراق الأسئلة في الموعد المحدد.

3- غلق البوابة بعد دخول الطلاب في التاسعة صباحاً، وعدم دخول أي شخص اللجان بعد بدء الامتحان.

4- توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

5- التأكد من ملء الطالب بياناته على ورقة الإجابة، وأن تكون مطابقة للملصق الموجود على الديسك.

6- إخطار غرفة عمليات المديرية حال حدوث طوارئ.