مقتل وإصابة 12 شخصا جراء قصف أوكراني على دونيتسك

أسفر قصف أوكراني، على دونيتسك وضواحيها خلال 24 ساعة الماضية، باستخدام أكثر من 280 قذيفة، عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، كما ألحق القصف أضرارا بـ7 مبان سكنية وبنية تحتية مدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، وصف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقابلة كجزء من فيلم وثائقي عرض على التلفزيون الأوكراني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف بـ«العدو القوي وغير المتوقع».

بدورها، عززت السلطات الإيطالية، الإجراءات الأمنية على خلفية زيارة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، المقررة اليوم السبت، لروما، حيث سيُغلق المجال الجوي فوق المدينة، وفقا لما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

زيلينسكي يلتقي ببابا الفاتيكان

وكانت تقارير إعلامية، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يلتقي ببابا الفاتيكان فرنسيس.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لدعم «مدريد» لأوكرانيا، ولتعزيزه العلاقات العسكرية بين مدريد وواشنطن، معبرا عن شكره لضيفه لسماحه لـ«واشنطن» بتعزيز وجودها العسكري في إسبانيا، «6 مدمرات أمريكية في قاعدة روتا البحرية».

وبدوره، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور على خلفية استدعاء بريتوريا، السفير الأمريكي في البلاد روبن بريجيتي على خلفية اتهاماته لجنوب إفريقيا بتوريد الأسلحة إلى روسيا.

اعتذار سفير أمريكي عن تصريحات حول جنوب إفريقيا

وشدد بلينكن، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مجددا التأكيد على التعاون حول الأولويات المشتركة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، اعتذار بريجيتي، عن تصريحاته السابقة، مشيرة في بيان إلى اعتراف الدبلوماسي الأمريكي بتجاوزه الخطوط.

وكان بريجيتي، أشار إلى وصول سفينة روسية إلى قاعدة «سيمونستاون» البحرية في جنوب إفريقيا، وأوضح الدبلوماسي الأمريكي في تصريحاته، أن السفينة مكثت في القاعدة من 6 إلى 8 ديسمبر من العام الماضي 2022.