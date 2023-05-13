القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 54 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 54 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرًا من غارة جوية في عدد من المناطق في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد بينها مناطق: «ميكولايف، أوديسا، كيروفوهراد، تشيركاسي، تشيرنيهيف، سومي».

كما أصدرت السلطات تحذيرًا، في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعة خيرسون، كما أعلنت، حالة تأهب لغارة جوية في كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس الوزراء الأسبق، دميتري مدفيديف، أن مهمة بلاده، هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة، مضيفا خلال «منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي»، إن من الواضح أن حرباً هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا.

مدفيديف: الرعاة الأمريكيين يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا

وأشار مدفيديف إلى أن الرعاة الأمريكيين والأوروبيين يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء بلاده ، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحذر مدفيديف من أن خصوم «موسكو» يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، وأوضح المسؤول الروسي، أن لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.

بلينكن: سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام والأمن في أوروبا

وأمس الجمعة، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، الاستعدادات للهجوم الأوكراني المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ومساهمة شركاء كييف فيه.

وقال بلينكن، إن سيادة أوكرانيا أمر حيوي للسلام والأمن في أوروبا، وجدد وزير الخارجية الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بمحاسبة روسيا. وكرر بلينكن، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.