طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية يبدأون امتحانات الترم الثاني (صور)

بدأ طلاب المرحلة الإعدادية في محافظة الدقهلية التوافد على اللجان، صباح اليوم السبت، لتأدية أول أيام الامتحانات في مادة اللغة العربية، وذلك لمدة ساعتين ونصف، منها عشرون دقيقة مخصصة للإملاء.

القواعد المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، وضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل لجان المرحلة الإعدادية.

تأمين امتحانات الإعدادية

وأشار «شعبان» إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط، من خلال التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، لاتخاذ جميع إجراءات تأمين اللجان وسير عملية الامتحان، ومراكز وخطوط توزيع الاسئلة، والتنسيق أيضا مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحانية، لمواجهة أي أحداث طارئة لأي من الطلاب داخل اللجان.

ويبلغ عدد اللجان بمحافظة الدقهلية 583 لجنة، وعدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى مدارس المحافظة، ونبهت مديرية التربية والتعليم على عدد من الملاحظات في نهاية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، منها أن طلاب المنازل والعائدين من الخارج معفيون من أداء امتحان الحاسب الآلي.

ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وتقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة