10 توجيهات من «تعليم الفيوم» قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، التي تنطلق صباح غدًا السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء على أن يتم تخصيص آخر 20 دقيقة للإملاء، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 الذي أعلنته التعليم قبل أيام.

64 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن ينتظم نحو 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 259 لجنة منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة إعدادية مهنية في مدرسة السلام والتي من المقرر أن تضم 72 طالبًا وطالبة.

10 توجيهات هامة في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأصدرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، 10 توجيهات هامة لضمان سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي دون مشاكل التي تمثلت في:

التكاتف لإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ومراعاة الحالة النفسية للطلاب وذويهم، نظرًا لأنّ تلك الامتحانات تعد أمن قومي. عدم السماح باستخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتشديد على توفير أقصى درجات الانضباط. التعامل بطريقة هادئة مع الطلاب داخل اللجان، وأولياء أمورهم خارج اللجان، مع الالتزام بكافة قواعد وضوابط الامتحانات، مع تنفيذ التعليمات الخاصة بالخطة العامة لتأمين امتحانات الإعدادية. التصدي بكل حزم لمنع محاولات الغش والتجاوز. المتابعة المستمرة مع غرف العمليات المركزية، والفرعية، ومواجهة أيّة مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات، للتأكد من تحقيق الأمان والسلامة والحماية للطلاب، والحل الفوري لأي مشكلة قد تطرأ أثناء الامتحانات. إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الفيوم في مكان واضح، فضلًا عن دليل اللجان. التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يخص تأمين مقرات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف المراكز، بالإضافة إلى تأمين الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة. عدم استخدام السخانات أو التدخين أو استخدام المحمول داخل اللجان، وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018. الحرص على سرية الامتحانات والأعمال المتعلقة بسير العملية الامتحانية داخل اللجان. شرح الموانع للطلاب والتأكيد على ضرورة الالتزام بها منعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

وكيل تعليم الفيوم تتابع الاستعدادات النهائية

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، وتفقد مديري الإدارات التعليمية لمختلف اللجان للتأكد من جاهزيتها لانطلاق الامتحانات.