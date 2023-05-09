كيفية التقديم في برامج التعلم وتحفيظ القرآن الكريم عن بعد لعام 2023

كشفت وزارة الأوقاف، عن إطلاق برامج التدريب للتعلم وحفظ القرآن الكريم عن بعد في مختلف الدول حول العالم وفي داخل مصر وخارجها، وذلك بمناسبة إطلاق أنشطة الدعوة الصيفية وبرامج التدريب على القرآن الكريم لعام 2023.

وتأتي برامج التدريب وتحفيظ القرآن عن بعد في إطار دور جمهورية مصر العربية المتميز في خدمة القرآن الكريم وقراءه في مصر وفي الخارج، حيث قبل القطاع الديني بوزارة الوقوف قرار توسيع برنامج التعلم عن بعد للمهتمين من جميع أنحاء العالم وخاصة الأطفال من الدول غير العربية.

برامج تعليم وتحفيظ القرآن عن بعد

ووفقا لما كشفته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سيتم منح المشاركين الشهادات التالية:

1- شهادة تعلم ربع القرآن الكريم مع قراءة دقيقة.

2- شهادة تعلم نصف القرآن الكريم بقراءة دقيقة.

3- شهادة تعلم ثلاثة أرباع القرآن الكريم بقراءة دقيقة.

4- شهادة تعلم القرآن الكريم كاملاً بقراءة دقيقة.

5- شهادة قراءة القرآن الكريم بأسلوب التلاوات.

كيفية التقديم في برامج التعلم وتحفيظ القرآن الكريم عن بعد

كما سيتم ترشيح المتأهلين للمشاركة في المسابقة الدولية الثلاثين للقرآن الكريم من البرنامج، وعلى الراغبين في الانضمام للبرنامج التقدم وملء البيانات المطلوبة من خلال الضغط هــنا.

وبعد الدخول على الرابط يتم تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد، الدولة، المؤهل، السن، الإجازات التي تريد الحصول عليها سواء ربع القرآن أو نصفه أو القرآن كاملا.