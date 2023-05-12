ما الأهمية الاقتصادية لإنشاء مدينة الذهب؟.. تكلفة وجودة وتصدير

مدينة كبرى للذهب هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مقرها العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 100 فدان من المقرر إنشاؤها قريبًا، وهي عبارة عن ورش ومصانع ومحلات تجارية، وتستعرض «الوطن» الأهمية الاقتصادية لإنشاء مدينة الذهب.

توفير مدخلات الإنتاج

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي إن الأنشطة الاقتصادية وتجميعها في مكان واحد، تزيد من القدرة التنافسية في القطاع الاقتصادي، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وينتج عن ذلك توفير جميع مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة، وقلة تكلفة مدخلات الإنتاج.

وتابع «أنيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجميعة الأنشطة الاقتصادية في مكان واحد، تساعد على توفير المواد الخام لمدخلات الإنتاج وتوفيرها بتكلفة أقل، موضحًا أن التنافسية تزيد بين الصناعات المختلفة وبالتالي تزيد جودة إنتاجها، فضلاً عن زيادة كفاءة المصانع.

مواكبة القدرة التنافسية

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل حرفيين للقطاع الاقتصادي، حتى يستطيع القطاع المستهدف «الذهب» أو غيره، من مواكبة التنافسية وزيادة الإنتاج وجودته العالية، حسب تعبير الخبير الاقتصادي، مشيراً إلى أن من ضمن الأهمية الاقتصادية أيضا، هو سهولة الرقابة بشكل أفضل على المنتج في القطاع الاقتصادي أو الأسواق.

زيادة القدرة على التصدير من فوائد المدينة كذلك، وفق ما رواه الدكتور محمد أنيس، مضيفًا أن جميع ما ذُكر هي المكاسب التي يمكن الاستفادة منها في إنشاء مدينة الذهب، وتجميع مصنعي الذهب في مدينة واحدة، خاصة أنه قطاع يمثل أهمية كبرى خلال الفترة القادمة، كما أنه يحظى باهتمام الدولة، وذلك حتى نتمكن من زيادة الحصة التصديرية من الذهب، وينتج عن إنشاء مدينة الذهب زيادة صادرات المشغولات الذهبية.