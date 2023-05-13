كيف تحول الذهب لملاذ آمن للبنوك المركزية حول العالم؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

أجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على التساؤل الخاص بـ«كيف تحوّل المعدن الأصفر إلى الملاذ الآمن للبنوك المركزية حول العالم؟»، موضحاً أن العالم مر خلال عام 2022 بالعديد من الأزمات التي أربكت السلطات المالية والنقدية، بداية من الأزمة الأوكرانية والارتفاع في معدلات التضخم وسياسة التشديد النقدي وما تبعها من ارتفاع في سعر الدولار، دفعت تلك الأزمات والرغبة في التحوط من التضخم وتقلب أسعار الدولار البنوك المركزية لتعزيز حيازتها من الذهب.

الارتفاع في حجم المشتريات طال الدول النامية والمتقدمة

ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال عام 2022 بنحو 152% لتصل إلى 1136 طناً مسجلة بذلك مستوى قياسياً، ووفق تقرير مركز المعلومات، فإن الارتفاع في حجم المشتريات طال الدول النامية والمتقدمة، إذ ارتفعت مشتريات ألمانيا صاحبة ثاني أكبر احتياطي للذهب على مستوى العالم خلال 2022 بأكثر من 66%.

ارتفعت أيضاً مشتريات إيطاليا بنحو 64%، وفرنسا بنحو 59%، وروسيا بنحو 21%، وفي استطلاع أجرته فايننشال تايمز شمل 83 بنكاً مركزياً حول العالم تدير حجم احتياطات بنحو 7 تريليونات دولار، أكّد ثلثا المشاركين في الاستطلاع أنهم سيتجهون لزيادة حيازتاهم من الذهب خلال 2023.

معلومات عن مجلس الذهب العالمي

وفي سياق متصل، قدّم المركز معلومات مهمة عن مجلس الذهب العالمي، موضحاً أنَّه منطقة عالمية متخصصة في سوق الذهب، يهتم بصناعة الذهب بداية من مرحلة التعدين حتى الاستثمار، تأسس سنة 1987 ومقره الرئيسي لندن، ويوفر تحليلات لصناعة الذهب، ويقدم رؤى حول الطلب على الذهب والاحتياطات الدولية ويتكون من الشركات الرئيسية العاملة في تعدين الذهب.