وصول وتشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل، والذي يعد الأول من نوعه في سوهاج، وذلك بمستشفى طهطا العام، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ لتوفير أحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات بمستشفيات المحافظة.

دعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج

ومن جانبه أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة تعد نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج، موجها الشكر لقيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج، وتعمل جاهدة لدعم ومتابعة مستمرة من المحافظ، على التطوير الدائم لكافة عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، معربا عن سعادته البالغة لوصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة للمحافظة والتي ستقدم خدماتها للمرضى بمركز طهطا، والمراكز المجاورة شمال المحافظة.

توفير خدمة طبية متكاملة

وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بسوهاج شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة على مستوى الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات والوحدات العلاجية الحديثة، مؤكدا على السعي الدائم لتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين بسوهاج.