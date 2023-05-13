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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة «ستر وعافية» في الشرقية اليوم

كتب:

يسرا البسيوني
09:51 ص | السبت 13 مايو 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي

التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق القافلة الشاملة «ستر وعافية»، اليوم، في الوحدة المحلية لقرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة صان الحجر في محافظة الشرقية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن القافلة تضم أنشطة وفعاليات على مدار اليوم، كما تضم مجموعة من الأطباء، والأدوية، إضافة إلى مساعدات غذائية، كرنفال رائع للأطفال، وأجهزة تعويضية وتمكين اقتصادي، وحملات توعية، مؤكدة أن ذلك بالمجان.

قطار «ستر وعافية»

وأكد التحالف في بيان، أن قطار «ستر وعافية» سيجوب جميع محافظات ومناطق الجمهورية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي استفسار أو شكوى يمكن للمواطن التوجه إلى القافلة لحلها.

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