محافظ كفر الشيخ: حصول 19 مدرسة على شهادة اعتماد الجودة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 19 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بـ 13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى 50 مدرسة سابقة من خطة اعتماد 2021-2022 لتصبح 69 مدرسة معتمدة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن 69 مدرسة أخرى، تقدمت للحصول على الاعتماد خلال خطة 2022/2023، وتم زيارتها من لجان المراجعة الخارجية بالهيئة القومية، حيث ظهرت نتائج واعتماد 3 روضات، وفي انتظار صدور قرارات الاعتماد لعدد 66 مدرسة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومي، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

توزيع المدارس التي تم اعتمادها من الهيئة القومية

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 30 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدي غازي 6 مدارس، وإدارة الرياض 28 مدرسة، وإدارة قلين 42 مدرسة، وإدارة سيدي سالم 60 مدرسة، وإدارة دسوق 17 مدرسة، وإدارة فوه 10 مدارس، وإدارة مطوبس 12 مدرسة، وإدارة بيلا 24 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 20 مدرسة، وإدارة برج البرلس 6 مدارس، إضافة إلى 66 مدرسة تم زيارتها فى عام دراسي 2022/ 2023 وفى انتظار قرار الاعتماد.

طرق المشاركة للمدارس بضمان الجودة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ وفقا للقرار الوزاري 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبه من قبل إدارة قياس الجودة وتشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسي للوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقا لمعايير الاعتماد التي تطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصولا لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنويا تطبيقا للقرار الوزاري 122 لعام 2016 وتحقيقا للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 في مجال جودة التعليم.