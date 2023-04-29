خطوات استخراج جواز السفر التالف من العباسية.. يُشترط الحضور

عند تلف جواز السفر يجب على حامله الذهاب إلى مصلحة الجوازات والهجرة في العباسية أو للمقر التابع له محل إقامته من أجل استخراج جواز سفر بدل تالف، لأنَّه في هذ الحالة لا يجوز استخراج جواز السفر أونلاين عبر منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية.

«الوطن» تنشر خطوات استخراج جواز السفر بدل التالف من العباسية حتى تسهل على المواطنين الحصول على الخدمة في وقت قصير وفق ما جاء عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية:

- تقديم النموذج الخاص باستخراج الجواز بعد ملء البيانات.

- تقديم جواز السفر التالف.

- تحرير محضر في مصلحة الجوازات والهجرة بتلف جواز السفر.

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عامًا على أن تكون سارية وعلى أن يكون مثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتمّ 12 عامًا للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين ابتداءً من تاريخ 1941/3/18باستثناء الذين لم يبلغوا سن ال 19 عاما بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط الحصول على جواز سفر بدل تالف

- مصري/ مصرية

- كل من يحمل جواز سفر تالف.

- استبدال الجواز الساري وبه مدة أكثر من عام بنفس البيانات.

إجراءات استخراج جواز السفر تالف

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني لـ الأحوال المدنية

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات المطلوبة ومطابقة الصور بالأحوال ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.