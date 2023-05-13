هل يحق لابن الأسرة البديلة صرف معاش أحد الأبوين بعد وفاته؟

الأسر البديلة واحدة من خدمات الرعاية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر التي ترغب في ضم طفل بديل، وعليه قد يتساءل البعض عن مدى إمكانية حصول الابن المكفول على حق صرف معاش أحد الأبوين بعد وفاته.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مدى حصول معاش أحد الأبوين بعد وفاته وتحويله للابن المكفول من قبل الأسرة، على هذا النحو:

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه جرى توسيع قاعدة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي بعد تعديله بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 2015 واعتبار الطفل المكفول شأنه شأن أي طفل طبيعي.

وأوضحت الوزارة، أنه يحق منح أبناء الأسر البديلة المساعدة الضمانية الشهرية في حالة وفاة الأبوين أو إحداهما طبقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (137 ) لسنة 2010 .

هل يجوز منح الهبة من الأسرة البديلة؟

وفي سياق متصل، كانت قد أوضحت التضامن أيضا مدى جواز منح الهبة من الأسرة البديلة للطفل، بأنه يحق للأسرة البديلة أن توصى أو تهب من أملاكها القدر الذي تراه، وذلك طبقا لنص المادة ( 99 ) من اللائحة التنفيذية.

وذكرت وزارة التضامن أنه يتوجب على الأسرة البديلة إخبار الطفل بحقيقة وأمر انضمامه لتلك الأسرة بداية من سن 8 سنوات، وأن قبل ذلك قد يعرض صحة الطفل النفسية للأذى.

وجاءت ضرورة إخبار الطفل في هذا السن تحديدًا لينشأ متوازنا نفسيا واجتماعيا، على أن يتم الإفصاح له على أنه ابن أحد الأقارب وكان له فضل على الأسرة البديلة وردًا لهذا الجميل تكفلت الأسرة به وذلك لكى يدين الطفل بالولاء للأسرة البديلة.