أبرز لقطات حفل «sound clash» بين شارموفرز وعفروتو.. أمير عيد يفاجئ الجمهور

حفل جماهيرى كامل العدد شهده أحد المولات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر، والذي كان شاهدًا على عودة حفلات الـ«sound clash» بنجاح كبير مجددًا بعد غياب دام لسنوات.

نطلق حفل الـ«sound clash»، مساء يوم أمس الجمعة، بالعديد من الفقرات قبل المواجهة التي جمعت الثنائي فرقة شارموفرز ومطرب الراب الشهير عفروتو، إذ بدأ الحفل بفقرة خاصة لـ«الدي الجي» الشهير الوايلي، وتلاها فقرة خاصة لفرقة «ديسكو مصر» الذين قدموا العديد من الأغاني المميزة.

حفل الـ«sound clash» يشعل المنافسة بين شارموفرز وعفروتو

وبعدها انطلق الـ«sound clash» بين فرقة شارموفرز وعفروتو فصعد في البداية كل منهم منفردًا على أنغام 3 أغاني لكل منهم فاختار شارموفرز في البداية الصعود على أغنية «كارافان»، أما عفروتو فاختار الصعود على أغنية «مش بالحظوظ».

وبعدها بدأت المنافسة من خلال 4 جولات، بدأت الجولة الأولى باختيار أغنية شهيرة وهي أغنية «قوم أقف» للفنان بهاء سلطان وتقديم كل منهم لها بطريقتهم الخاصة، ثم جاءت الجولة الثانية التي تطلبت تقديم كل منهم أغنية للآخر وغنائها فقدم عفروتو أغنية مفتقد الحبيبة، وقدم شارموفرز أغنية فرق خبرة.

أما الجولة الثالثة فشهدت تقديم كل منهم ثلاثة أغاني لهم بثلاثة أشكال مختلفة للغناء فبدأها فريق شارموفرز بأغنية عروستي ليرد عليه عفروتو بأغنية بحاول أهرب.

وفي الجولة الرابعة كانت مفاجأة الحفل، إذ أنها كانت تتطلب استعانة كل طرف منهم بمطرب شهير ليقف معه على المسرح، ويقدمان أغنية سويا، فاختار عفروتو أن يصعد مع الدوبل زوكش، أما فريق شارموفرز ففاجأ الجمهور بأمير عيد عضو فرقة كايروكي الذي رحب به الجمهور بطريقة حماسية للغاية.