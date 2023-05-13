انتظام 64 ألف طالب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم

انتظمت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم اليوم السبت، حيث يؤدي 64215 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 259 لجنة، إضافة إلى لجنة المدرسة المهنية، والتي تضم نحو 72 طالبًا وطالبة، وسط تأمين مكثف، ومتابعة غرفة العمليات المركزية في مديرية التربية والتعليم فضلًا عن غرف العمليات المركزية.

وأشرفت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على تسليم صناديق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي وصلت من المطبعة السرية في تمام الساعة 5:00 فجر اليوم السبت، حيث جرى تسليم الصناديق للمدارس التي تضم اللجان فجرًا وقبل حضور الطلاب إلى اللجان بساعات قليلة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا ولمدة ساعتين ونصف، حيث ينتهي في تمام الساعة 11:30 ظهرًا على أن يكون آخر 20 دقيقة مخصصة للإملاء.

متابعة على مدار الساعة بغرف العمليات

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الفورية لـ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 من خلال غرف العمليات الفرعية، ومواجهة أي مشكلة قد تواجه سير العملية الامتحانية فورًا، مع التشديد على ضرورة انضباط اللجان والتصدي للغش بكل حزم.

عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان

وشددت وكيل الوزارة على عدم السماح باستخدام التليفون المحمول أو دخوله إلى داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بالإضافة إلى التعامل بهدوء مع الطلاب وأسرهم الذين ينتظروهم خارج اللجان ومراعاة الحالة النفسية لهم، فضلًا عن التصدي بكل حزم لمحاولات الغش والتجاوز، بالإضافة إلى عدم التدخين داخل اللجان.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ هناك تنسيق متكامل بين المديرية والإدارات التعليمية والأمن وذلك لتأمين مقرات لجان الامتحانات، فضلًا عن تأمين الكونترول ومراكز توزيع الأسئلة لضمان الاحتفاظ بسرية الامتحانات.

انطلاق الامتحانات في 9 محافظات

يشار إلى أنّ امتحانات الصف الثالث الابتدائي انطلقت صباح اليوم السبت في 9 محافظات وهي الإسماعيلية، ودمياط، والفيوم، وشمال سيناء، وأسوان، والدقهلية، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.