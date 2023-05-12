جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. تنطلق غدا في 9 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، التي تنطلق غدا السبت 13 مايو في 9 محافظات، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي 18 مايو، وإنهاء الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، كما جرى تعقيم وتطهير اللجان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات التي تنطلق بها امتحانات الترم الثاني 2023 غدًا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وطرح الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، سؤالًا حول متى تبدأ امتحانات ثالثة إعدادي الترم الثاني 2023؟، وهو ما أجاب عنه جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي تنطلق غدّا السبت في محافظات الفيوم، والإسماعيلية، والدقهلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، وسوهاج، ودمياط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالفيوم، جاء كالتالي:

السبت 13 مايو: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الاثنين 15 مايو: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 18 مايو: امتحان العلوم، واللغة الأجنبية الثانية «مدارس اللغات فقط»، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 14 مايو: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الاثنين 15 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو: امتحان اللغة الأجنبية.

الخميس 18 مايو: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الإسماعيلية

السبت 13 مايو: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان مواد الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 17 مايو: امتحان مادة الهندسة.

الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 جنوب سيناء

وورد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 بجنوب سيناء، كالتالي:

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 14 مايو: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الاثنين 15 مايو: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 17 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الخميس 18 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 شمال سيناء

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان الجبر والإحصاء، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 15 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

الخميس 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 البحر الأحمر

السبت 13 مايو: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية،، والتربية الفنية.

الاثنين 15 مايو: امتحان الهندسة.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 17 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

الخميس 18 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أسوان

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه التربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان الجبر والإحصاء، يليه التربية الفنية.

الاثنين 15 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 17 مايو: امتحان العلوم، يليه اللغة الأجنبي أولى «مستوى رفيع لمدارس اللغات».

الخميس 18 مايو: امتحان مواد الهندسة، والتربية الرياضية «مدارس رياضية فقط»، واللغة الأجنبية الثانية «مستوى رفيع» لمدارس اللغات فقط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

الأحد 14 مايو: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، يليه التربية الفنية.

الاثنين 15 مايو: امتحان العلوم، يليه التربية الدينية.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان اللغة الأجنبية.

الأربعاء 17 مايو: امتحان الهندسة، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 دمياط

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 14 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الاثنين 15 مايو: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء: امتحان العلوم.

الخميس 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.