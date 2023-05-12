وزارة السياحة: 6 محظورات على سائقي أتوبيسات الحج

حذرت وزارة السياحة على سائقي الأتوبيسات التي ستقل حجاج المستوى البري وعددهم نحو 4 آلاف حاج، من القيام بالعديد من الأمور التي قد تضر بسلامة الحجاج أو تسيء إلى صورة شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن قائمة المحظورات التي يجب على سائقي الأتوبيسات السياحية تجنب ارتكابها تشمل ما يلي:

تعمد تعطيل جهازي محدد السرعة

1- ارتكاب أية أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة.

2- عدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس، حفاظاً على اتزان وسلامة الأتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.

3- تجاوز السرعات المقررة قانونا.

4- تحصيل أي إتاوات أو إكراميات تحت أي مسمى من الحجاج.

5- العبث أو تعمد تعطيل جهازي محدد السرعة والـGPS.

6- ارتكاب أية أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الموعد المحدد لها دون سبب.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه في حال قيام السائق بارتكاب أيا من الأفعال الأتية فإنه يطبق عليه لائحة العقوبات المنصوص علىها في مثل هذه الأحوال.

اشتراطات سائقي الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب توافر العديد من الاشتراطات بسائقي الأتوبيسات السياحية التي ستقل حجاج السياحة المستوى البري.

1- اجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز 3 أشهر قبل تاريخ تنفيذ برنامج الحج.

2- ألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ برنامج الحج الـ60 عاما كحد أقصي.

3- أن تكون رخصة القيادة للسائق سارية حتي تاريخ العودة من الأراضي السعودية.

4- أن يكون السائق حاصلا على الدورات التدريبية اللازمة (دورة مركز القيادة الآمنة / الدورة النظرية).