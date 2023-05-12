شركات السياحة: انطلاق آخر رحلات الحج من القاهرة 22 يونيو المقبل

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن آخر رحلات الحج التي ستسيرها شركة مصر للطيران من المطارات المصرية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة ستكون يوم 4 ذو الحجة من العام الهجري 1444، الموافق يوم 22 يونيو المقبل، فيما ستكون أخر رحلة حج لشركة الخطوط الجوية السعودية من مصر إلى المملكة العربية السعودية يوم 23 يونيو 2023.

موعد أولى رحلات الحج السياحي طيران 14 يونيو المقبل

وأضاف لـ«الوطن»، أن أولى رحلات الحج السياحي طيران لهذا العام ستنطلق يوم 14 يونيو المقبل وذلك لحجاج المستوى الاقتصادي طيران، فيما سيبدأ حجاج مستوى الـ 5 نجوم السفر لأداء مناسك الحج بداية من يوم 19 يونيو المقبل، موضحا أن مدة برنامج الحج للمستوى الاقتصادي (البري - طيران) تتراوح من 21 إلى 25 يوما، بينما تتراوح برامج الحج مستوى الـ5 نجوم ما بين 10 إلى 14 يوما.

أخر موعد لدخول الحجاج مكة يوم 8 ذو الحجة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنه يمكن لحاملي تأشيرة الحج الدخول إلى مكة المكرمة حتى يوم 8 ذو الحجة من عام 1444 هجريا، الموافق 26 يونيو المقبل حيث سيبدأ خلال هذا اليوم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفة.