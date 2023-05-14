خطوات حجز الأراضي في المدن الجديدة.. آخر موعد غدا

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الموعد النهائي لحجز قطعة أرض من وزارة الإسكان، في مختلف المدن الجديدة، سيكون غدًا الاثنين الموافق 15 مايو 2023، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تأتي لتحفيز ودفع عجلة التنمية والاستثمار.

حجز قطع الأراضي في 6 مدن جديدة

وأوضحت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجز قطع الأراضي، يكون من خلال موقع بوابة خدمات المستثمرين، كما أن الحجز يجرى في 6 مدن جديدة، «العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة».

كيف يتم حجز الأراضي السكنية؟

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، إن حجز قطع الأراضي، تأتي على النحو الآتي:

1- الدخول هنـــــــا، للعلم بفرص الاستثمار المتاحة.

2- تسجيل حساب للمستثمر.

3- التأكد من صحة البريد الإلكتروني المسجل.

4- إضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر.

5- رفض أي طلبات فردية.

6- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

7- رفع جميع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز.

10- طبع نموذج العرض المالي وتقديمه في مظروف مالي مغلق بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة.