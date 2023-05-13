رسوم تراخيص المحال التجارية في المدن والأحياء.. تبدأ من 2000 جنيه

تواصل المحافظات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية، من خلال مراكز إصدار التراخيص بالأحياء وأجهزة المدن، حيث تخضع تراخيص المحال والمطاعم والمقاهي والورش والأنشطة المختلفة لضوابط محددة، ويتم التعامل مع جهة واحدة فقط لإصدار التراخيص.

وهناك عوامل تحدد رسم ترخيص المحل، أبرزها الموقع والنشاط وعدد المترددين ومساحة المحل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط رسوم ترخيص المحال في المدن والأحياء، وهي كالتالي:

- مساحة المحل من متر إلى 15 مترا:

عدد الزبائن من واحد إلى خمسة أفراد.

رسم المعاينة لنشاط لا يمثل خطورة 200 جنيه.

رسم المعاينة لنشاط يمثل خطورة 250 جنيها.

رسم معاينة التراخيص السارية 100 جنيه.

رسم ترخيص النشاط الذي لا يمثل خطورة 2000 جنيه.

رسم ترخيص المحل الذي لايمثل خطورة 5000 جنيه.

رسم التراخيص السارية 1500 جنيه.

رسم التراخيص المؤقتة 6000 جنيه.

رسم ترخيص بتعديل المحل أو إضافة نشاط 1000 جنيه.

رسم التنازل عن رخصة المحل 2000 جنيه.

- المحال من 16 إلى 30 مترا

رسم المعاينة لنشاط لا يمثل خطورة 250 جنيها.

رسم المعاينة لنشاط يمثل خطورة 350 جنيها.

رسم معاينة التراخيص السارية 200 جنيه.

رسم ترخيص المحل لنشاط لايمثل خطورة 4000 جنيه.

رسم ترخيص محل ذو نشاط خطير7000 جنيه.

رسم التراخيص السارية 2000 جنيه.

رسم التراخيص المؤقتة 6500 جنيه.

رسم الترخيص بتعديل المحل أو إضافة نشاط 1250 جنيها.

- رسم ترخيص محل مساحته من 31 إلى 50 مترا

رسم المعاينة 350 إلى 450 جنيها.

رسم معاينة التراخيص السارية 250 جنيها.

رسم ترخيص النشاط الذي لايمثل خطورة 8000 جنيه.

رسم ترخيص نشاط محل يمثل خطورة 9000 جنيه.

رسم التراخيص السارية 4000 جنيه.

رسم التراخيص المؤقتة 3000 جنيه.

رسم ترخيص تعديل محل مرخص 1500 جنيه.

رسم التنازل عن ترخيص 3000 جنيه.

- رسم ترخيص محل من 91 مترا فأكثر

رسم المعاينة لنشاط لا يمثل خطورة 650 جنيها.

رسم معاينة نشاط خطير 800 جنيه.

رسم معاينة تراخيص سارية 400 جنيه

رسم ترخيص محل 20 ألف جنيه.

رسم ترخيص نشاط خطر 40 ألف جنيه.

رسم التراخيص السارية 15 ألف جنيه.

رسم التراخيص المؤقتة 4000 جنيه.

رسم تعديل محل مرخص 2000 جنيه.

رسم التنازل عن رخصة محل 6000 جنيه.