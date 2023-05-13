حزن وغناء وشائعة اعتزال.. كيف مرت الـ4 أشهر الماضية على جورج وسوف بعد وفاة ابنه؟

الحزن على رحيل عزيز يأكل القلب، يطفئ ضياء الروح ويعتم النفس ويورث غصة في القلب، وحده الله سبحانه وتعالى القادر على أن يعيد النور لهذه النفوس، شريطة أن يكون الشخص لديه الإرادة والعزيمة لتغيير حاله، تمامًا مثل الفنان جورج وسوف، الذي قضى الـ4 أشهر الماضية على هذه الحال منذ وفاة ابنه.

حزن سلطان الطرب بعد رحيل ابنه

4 أشهر من الحزن مرت على سلطان الطرب، ابنه «وديع» وفلذة كبده فارق الحياة فجأة، وانفطر قلبه عليه من الأسى، مرت الأيام ثقال، لكن كعادة «أبو وديع» في تخطي الصعاب، حاول أن يتعايش بعد ما حدث، خبا حزنه في قلبه وخرج لجمهوره بوجه جديد.

الغناء وسيلة أبو وديع للهروب من آلامه

أمس الأول، استقبل الجمهور جورج وسوف فور وصوله مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء مساء أمس الخميس، لإحياء حفل غنائي هناك، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» من وصوله طابا مع استقبال حافل من المتواجدين هناك وسط هتافات «أبو وديع أبو وديع»، وعلق قائلاً: «وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا يعرف».

ومن المقرر أنَّ المطرب اللبناني عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، وبدايتها ستكون في قطر لإحياء حفل غنائي يوم 18 مايو الجاري، وسيشاركه الحفل الفنان ملحم زين.

عملية جراحية لجورج وسوف

وأعلن «وسوف» مؤخراً خضوعه لعملية جراحية بعد العديد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن وجود مشاكل بأحباله الصوتية، والتي تسبب في منعه من الغناء إلى أن استقرت حالته الصحية.

شائعة اعتزال

خلال الفترة السابقة، تناثرت أنباء حول اعتزال جورج وسوف الغناء، الأمر الذي نفاه المطرب الشهير مؤخراً، موضحًا أنَّ الحالة الوحيدة التي سيعتزل فيها هو عدم قدرته على الغناء.