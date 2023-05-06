جورج وسوف يرثي ابنه خلال حفله بدبي: «حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر»

أحيا جورج وسوف، مساء أمس الجمعة، حفلا بدار أوبرا دبي في الإمارات بصحبة المطرب آدم، وقدم كلٌ منهما خلال الحفل عددا من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

جورج وسوف يرثي ابنه

وحرص جورج وسوف على رثاء ابنه وديع الذي رحل عن عالمنا في يناير الماضي بعد إجرائه عملية جراحية.

وأهدى جورج وسوف أغنيته «يا بياعين الهوى» لروح ابنه وديع، وقال جورج قبل بدء الأغنية: «حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر».

آخر أغاني جورج وسوف

وكانت آخر أغنيات جورج وسوف إهداءً لابنه وديع، وحملت اسم «نص عمري»، من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى.

وتقول كلماتها: «قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه ما انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر».

يذكر أن جورج وسوف من المقرر أن يقدم حفلا غنائيا ضخما في دولة قطر يوم 18 مايو الجاري.